Спад промвиробництва в Україні сповільнився до 16,6%

Спад промислового виробництва в Україні у вересні 2014 року порівняно з вереснем 2013 року сповільнився до 16,6% із 21,4%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно з серпнем 2014 року промвиробництва зросло на 4,9%, тоді як у серпні порівняно з липнем 2014 року спад промвиробництва прискорився до 12,7%.

У січні-вересні поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва прискорився до 8,6% з 7,8%, зафіксованих у січні-серпні.

Читайте такожКабмін збирається скоротити дефіцит держбюджету у 2017 році до 1,5% ВВП

Зростання виробництва у вересні 2014 року порівняно з вереснем 2013 року по галузях промисловості зафіксовано у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 13% у виробництві фармацевтичних продуктів і препаратів – на 8,4%.

Решта галузей показала падіння, зокрема, найбільший спад зафіксовано у видобутку кам'яного і бурого вугілля – на 57,4%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 52%, машинобудуванні – на 40,6%.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у серпні 2014 року порівняно з серпнем 2013 року прискорився майже удвічі - до 21,4% з 12,1%, зафіксованих місяцем раніше.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, за підсумками 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.