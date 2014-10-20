Російським держкомпаніям заборонять закупівлю іноземних автомобілів і ПЗ

Уряд РФ готує повну заборону для держкомпаній на закупівлю імпортної автотехніки, продукції металургії та важкого машинобудування, а також іноземного програмного забезпечення при наявності російських аналогів, пише "Комерсант".

Реалізована ідея буде через директиви представникам держави в радах директорів і зміни корпоративних положень про закупівлі.

Читайте такожУ Росії вперше за п'ять років зафіксовано зниження реальних зарплатВ держкомпаніях до заборони поставилися досить спокійно, найбільше їх стривожили обмеження на спеціалізовану техніку та надійність російської продукції. "КамАЗ рік від року має нестабільну якість виконання, - говорять в "Транснафті". - Для когось в Москві вибір між "Волгою" і "Мерседесом" - питання особистих амбіцій, а для будівельника в Евенкії або Якутії - питання життя або смерті". У "Росгідро" повідомили, що закуповують не техніку, а транспортні послуги на автомобілях російської збірки, послуги на спецтехніку зарубіжного виробництва закуповуються, тільки якщо немає російських аналогів. У "Ростехе" повідомили, що підтримують рішення уряду. Однак, наприклад, джерело "Ъ", близьке до ради директорів "Аерофлоту", вважає, що таке втручання в комерційну діяльність перевізника може знизити його капіталізацію.

Читайте такожДипломати заявили, що жодна країна ЄС не хоче пом'якшити санкції проти РФ Найбільш сильно заборона може вдарити по будівельній спецтехніці і постачанню літаків, вважають учасники ринку, тоді як для металургії або автопрому ефект навряд чи буде великим. Обійти обмеження можна через лізингові схеми і довівши, що відповідна продукція не випускається в РФ.