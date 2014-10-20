Інвестори з Гонконгу і Абу-Дабі хочуть придбати Reebok у компанії Adidas за €1,7 млрд

Консорціум інвесторів з Гонконгу і Абу-Дабі хоче придбати Reebok у компанії Adidas, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

За наявними даними, відповідний лист до ради директорів Adidas планують направити інвестиційний підрозділ Jynwel Capital, що належить відомому сімейства мільярдерів Лоу, і фонди, пов'язані з урядом Абу-Дабі.

Стверджується, що інвестори пропонують заплатити за Reebok близько €1,7 млрд. Яку відповідь може дати Adidas, поки невідомо.

Adidas купила Reebok в 2006 році приблизно за €3 млрд, збираючись створити виробника взуття та спортивного одягу, здатного конкурувати з Nike, нагадує видання. Однак показники Adidas і Reebok з тих пір не покращилися.

Adidas є другим у світі виробником спортивного одягу після Nike. В цьому році компанія демонструє не найкращі результати, через що деякі акціонери виступають за зміни, йдеться в статті.