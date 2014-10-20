Питання міжвідомчої робочої групи щодо «Сумихімпром» - тест для ФДМ на відданість інтересам держави

Позиція керівництва Фонду державного майна (ФДМ) України щодо створення міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром» стане визначальною в питанні, чиї інтереси насправді відстоює Фонд - держави чи Д.фірташа і С.Льовочкіна. Таку точку зору висловив голова громадської організації «Контроль народного майна України» Олександр Щербань.

«ФДМ, як орган, що реалізує державну політику у сфері управління держвласністю, зобов'язаний оперативно забезпечити створення міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром», майже 100% акцій якого належить державі. Без координації зусиль держорганів, технологічно задіяних у процесі відновлення платоспроможності сумського хімічного концерну, позитивне вирішення проблеми неможливе. Про це свідчать, наприклад, неузгодженість дій ФДМ і держкомпанії «Газ України» у Вищому господарському суді України, де розглядалася касаційна скарга ФДМ. Про це свідчить небажання представників Кабміну і Генпрокуратури підтримати касаційну скаргу державного «Укрексімбанку», який несе багатомільйонні збитки в силу односторонньої відмови керуючого санацією «Сумихімпром» І.Лазаковича погашати залучені підприємством кредити. Про це свідчить ігнорування правоохоронними органами численних фактів, що свідчать про навмисне доведення ПАТ «Сумихімпром» до банкрутства і свідоме затягування підготовки та затвердження плану санації. Останнє стало можливим в силу того, що керуючий санацією «Сумихімпром» І.Лазакович та розпорядник майна «Сумихімпром» Р.Марченко підконтрольні Фірташу, а пов'язані з цим олігархом підприємства сформували комітет кредиторів «Сумихімпром» без участі держави, що є власником майже 100% акцій хімконцерну», - зазначив О.Щербань.

На його думку, не позбавлені підстави припущення про те, що керівництво ФДМ може сприяти збереженню Д.Фірташем і С.Льовочкіним контролю над «Сумихімпром». Про це свідчить, наприклад, той факт, що 15 липня ФДМ письмово звернувся до комітету кредиторів «Сумихімпром» з проханням про заміну керуючого санацією підприємства І.Лазаковича. «Передбачуваним наслідком цього звернення стала відмова комітету кредиторів. Складно зрозуміти, в силу яких причин ФДМ розраховував на задоволення прохання. Адже до комітету кредиторів «Сумихімпром» входять представники афілійованих з Д.фірташем і С.Льовочкіним компаній. Їх метою є ліквідація «Сумихімпром» з подальшим продажем виробничих потужностей підприємства на користь структур Д.Фірташа і С.Льовочкіна за заниженими цінами. Провідником цієї антидержавницької політики є керівник санації «Сумихімпром» І.Лазакович, і у нинішнього складу комітету кредиторів немає сенсу його змінювати. Якщо відкинути думку про наївність керівництва ФДМ, доводиться вважати, що керівництво Фонду насправді й не збиралося домагатися зміни керуючого санацією «Сумихімпром»», - вважає голова громадської організації «Контроль народного майна України» Олександр Щербань.

На його думку, позиція в.о. голови ФДМ Д.Парфененка (або відсутність такої) щодо створення міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром» стане тестом на відданість керівника Фонду відстоюванню інтересів держави.

«Завдяки діям підконтрольних Д.Фірташу та С.Льовочкіну керуючого санацією та розпорядника майна «Сумихімпром» створено юридичні передумови для ліквідації підприємства та оформлення переходу прав власності на майно «Сумихімпром» до підконтрольних Д.Фірташу та С.Льовочкіну компаніям. Складно переоцінити розмір шкоди, що буде завдано державі в разі реалізації даного сценарію. З метою координації дій органів влади, які повинні бути спрямовані на зміну складу комітету кредиторів ПАТ «Сумихімпром», зміну керівника санації та розпорядника майна підприємства, відновлення його платоспроможності, необхідне створення Міжвідомчої робочої групи, рішення якої будуть обов'язковими до виконання всіма державними органами, задіяними в процесах санації «Сумихімпром». Упевнений, що керівництво ФДМ, якщо воно працює в інтересах держави, має невідкладно прийняти рішення про створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром», - заявив Олександр Щербань.

Нагадаємо, 10 жовтня Громадська робоча група з вирішення проблем титанової галузі України звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією про створення Міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром». 13 жовтня Секретаріат Кабміну передав це звернення до ФДМ, як органа, що реалізує державну політику у сфері управління державною власністю, для прийняття Фондом рішення про доцільність створення міжвідомчої робочої групи з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром».