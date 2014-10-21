Американський бізнес закликав виключити Росію з СОТ

Ряд представників американського бізнесу вимагає від влади США виключити Росію з СОТ або хоча б достроково скасувати преференції для Росії, пишуть "Известия" з посиланням на джерело в Торговому представництві США (USTR; це федеральне відомство курирує зовнішньоторговельну політику Штатів, підпорядковується президенту).

"На громадських слуханнях йшлося про систему преференцій СОТ, про те, чи варто виключити Росію з цієї системи", - заявила керуючий директор з питань вступу до СОТ в USTR Сесілія Кляйн.

"На слуханнях був цілий ряд представників бізнес-асоціацій, які заявляли, що Росія не виконує своїх зобов'язань щодо СОТ і, зокрема, тому має бути виключена", - зазначила вона.

За її словами, керівництво USTR і представники СОТ не робили таких пропозицій - претензії не завжди бувають обґрунтованими. "Претензії, як тільки буде складено щорічний звіт, спрямують у конгрес США і в дирекцію СОТ, вона вже зробить відповідні заяви російській стороні з пропозиціями внести зміни і виправити помилки", - додала Кляйн.

Що стосується змісту претензій, то перед громадськими слуханнями американські бізнес-асоціації надали USTR з десяток доповідей, присвячених різним галузям економіки.

У всіх звітах зазначається, що за два роки членства Росії в СОТ торгувати американцям з росіянами стало простіше: для когось Росія знизила імпортні мита, багато хто відзначає, що терміни імпорту значно скоротилися. Однак зауважень предостатньо.

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Зокрема, крайнє невдоволення викликає орієнтованість російської держави на підтримку місцевих виробників і підприємств - особливо це зачіпає американських сталеливарників. Як пояснюється в листі від Асоціації північноамериканських сталевиробників (AISI) і Асоціації сталевиробників (SMA), Росія під час вступу до СОТ обіцяла, що держпідприємства не будуть порушувати конкурентне середовище.

На тлі невдоволення зростанням держсектора Американо-російська ділова рада, а також ряд бізнес-асоціацій - згадані AISI, SMA, Асоціація телекомунікаційної промисловості США (TIA), Об'єднання виробників і дослідників в галузі фармацевтики (PhRMA) - висловили претензії до того, що Росія досі не приєдналася до угоди СОТ про державні закупівлі.

За умовами СОТ Росія повинна зробити це протягом чотирьох років після вступу в організацію. Нова версія угоди набула чинності у квітні 2014 року, і більшість країн, що підписали оригінальну версію угоди, вже встигли підписати нову. Росія ж поки не встигла цього зробити і не розпочала відповідні переговори.

"Підписання цього договору необхідна умова для зняття обмежень для американського бізнесу щодо входження на цей великий ринок. У 2012 році обсяг сектора держзакупівель становив близько 430 млрд доларів", - сказано в листі AISI і SMA.

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Підприємці також нагадали, що під час переговорів про входження до СОТ Росія говорила, що не буде вводити які-небудь заходи, які обмежують імпорт. Однак в серпні 2012 року (в тому ж місяці, коли Росія увійшла в СОТ) ввела тимчасову імпортну квоту на деякі види труб, яка залишиться як мінімум до листопада 2014 року, нарікають в AISI і SMA.

Вони вважають, що це пряме порушення зобов'язань Росії в СОТ. Поскаржилися на імпортні мита і квоти також і представники компанії-виробника сільгосптехніки AGCO.