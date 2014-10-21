«Метінвест» Ахметова в першому півріччі збільшив прибуток на 46%

Про це йдеться в неаудійованих фінансових результатах компанії за 6 місяців поточного року.

При цьому виручка від реалізації продукції групи за 6 місяців 2014 року порівняно з 6 місяцями 2013 року знизилася на 8,4% - до 6,023 млрд дол.

Показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань), «Метінвесту» за вказаний період збільшився на 29% - до 1,609 млрд дол.

Рентабельність EBITDA у січні-червні збільшилася до 27% проти 19% у січні-червні минулого року.

Капітальні інвестиції компанії в першому півріччі зросли на 8% - до 272 млн дол.

Також повідомляється, що чистий борг групи станом на 30 червня 2014 року знизився на 5% порівняно з 31 грудня 2013 року і склав 3,335 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, група «Метінвест» в січні-червні 2014 року збільшила виробництво товарної металопродукції в порівнянні з січнем-червнем 2013 року на 3% - до 6,1 млн тонн. Зокрема, виробництво напівфабрикатів зросло на 3% - до 1,2 млн тонн, при цьому виробництво готової металопродукції скоротилося на 8% - до 4,1 млн тонн. У той же час виплавка сталі скоротилася на 8%, а чавуну - збільшилася на 3%.

Компанія в 2013 році скоротила чистий прибуток на 12% у порівнянні з 2012 роком - до 392 млн дол. з 445 млн дол.

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Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Запоріжсталь», «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний, Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).