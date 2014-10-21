Окупаційна влада Криму веде переговори з «ДНР» про постачання вугілля

Влада анексованого Росією Криму веде переговори з представниками угруповання «Донецької народної республіки» про відновлення постачань вугілля на півострів, які припинилися через бойові дії на сході України.

Про це повідомив "міністр" палива та енергетики Криму Сергій Єгоров на засіданні кримського уряду», 21 жовтня, передає кореспондент Крим.Реалії.

«Зараз ми ведемо дуже серйозні переговори з Донецької народною республікою, вчора відбулися продуктивні переговори. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримаємо хорошу пропозицію з гарною ціною на поставку вугілля в Республіку Крим», - сказав Єгоров.

Він уточнив, що переговори з «ДНР» ведуться за дорученням «голови» Криму Сергія Аксьонова.

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Єгоров також констатував спекулятивний попит на вугілля на півострові серед населення. Зокрема, «міністр» повідомив, що максимальна ціна на нього не повинна перевищувати 8 426 тис. рублів, однак, як стверджує чиновник, «дрібні спекулянти привозять вугілля до воріт громадян і завищують ціни».

Аксьонов зі свого боку заявив, що є інформація про продаж вугілля по 12 тис. рублів і навіть вище.

«Боротьба зі спекулянтами - одне з основних завдань у цей час. Компанії, які спекулюють на важкому становищі кримчан, повинні піти з ринку», - сказав самопроголошений кримський прем'єр.

Єгоров при цьому повідомив, що Крим також веде переговори з Росією про постачання вугілля, вагони вже йдуть на півострів. За його інформацією, населенню Криму потрібно близько 30 тис. тонн вугілля.