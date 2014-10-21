"Укроборонпром" хоче збільшити виробництво на 4 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор концерну Роман Романів під час прес-конференції у вывторок у Києві.

"З 11 млрд грн, які були у 2013 році, 13 млрд грн, які плануються в цьому році, на наступний рік планується на 17 млрд грн випустити продукції", - сказав він.

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Голова концерну повідомив, що у 2013 році експорт виробленого озброєння склав 10 млрд грн, а за 9 місяців поточного року - 4,7 млрд грн. Причому, перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас уточнив, що за рахунок курсової різниці експортна виручка впала приблизно в 4,5 разу.

За словами Романова, планована сума податкових відрахувань у державний бюджет України становить 3 млрд грн.

"Відрахування в бюджет на суму 3 млрд грн - це багато чи мало? Це результат роботи "Укроборонпрому"", - сказав керівник концерну.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2014 року президент України Петро Порошенко призначив генеральним директором держконцерну "Укроборонпром" Романа Романова, звільнивши від тимчасового виконання обов'язків голови держпідприємства Юрія Терещенка.

«Укроборонпром» за підсумками 2013 року отримав чистий прибуток у розмірі 475 млн грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

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