Структури Мін'юсту звинувачують у затягуванні перевірки діяльності «Сумихімпрому»

Про це заявив голова Громадської організації «Контроль народного майна», член Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України Олександр Щербань.

Він також не виключив ймовірність навмисного затягування перевірки діяльності розпорядника майна «Сумихімпром», що може бути вигідно Дмитру Фірташу та Сергію Льовочкіну, афілійовані з якими підприємства продовжують керувати процесом банкрутства «Сумихімпрому», незважаючи на те, що майже 100% акцій цього виробника титанової сировини знаходиться в державній власності.

«Члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України звернулися до Міністерства юстиції з вимогою перевірити діяльність розпорядника майна «Сумихімпром» Романа Марченка. Підставою для перевірки його діяльності є численні факти, що свідчать про приховування Марченком ознак штучного банкрутства ПАТ «Сумихімпром». А також факти, що вказують на сприяння ним затягування підготовки плану санації підприємства, відсутність якого станом на даний момент є юридичною підставою для ліквідації унікального титаново-хімічного виробництва. Як відомо, в силу аналогічних причин з вимогою про проведення перевірки діяльності розпорядника майна «Сумихімпром» Марченка в Міністерство юстиції звернувся і Фонд державного майна», - повідомив Щербань.

Він зазначив, що листом від 4 вересня заступник міністра юстиції Бондарчук повідомив, що Мін'юст доручив Головному управлінню юстиції міста Києва провести перевірку діяльності розпорядника майна ПАТ «Смуыхимпром» Марченка. 11 вересня відповідне звернення в Головне управління юстиції Києва надійшло від членів Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України. А 2 жовтня Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України звернулася в Мін'юст з новою скаргою на дії розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» Марченка.

«На цей раз мова йшла про перешкоджання з боку Марченка діям підрозділів Мін'юсту Сумської області в підготовці висновків про наявність ознак доведення ПАТ «Сумихімпром» до банкрутства і ряду інших незаконних дій Марченка під час банкрутства цього стратегічного для економіки України підприємства. Зауважу, що органами прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактами нанесення збитків «Сумихімпром» в результаті завідомо збиткових угод. Саме для розслідування даної кримінальної справи необхідна інформація, наданню якої перешкоджає Марченко. Причому, свідомо перешкоджає, порушуючи низку відповідних законодавчих актів», - вважає Щербань.

У світлі вищевикладеного, зазначає Щербань, викликає, щонайменше, подив те, що перевірка діяльності Марченка в якості розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» Головним управлінням юстиції Києва досі не тільки не проводиться, але навіть не визначена дата проведення цієї перевірки.

«Затягування Головним управлінням юстиції Києва перевірки діяльності розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» Марченка надає йому, а також іншим причетним до банкрутства одного з найбільших в Європі виробників титанової сировини, і далі здійснювати оперативний контроль над ПАТ «Сумихімпром», майже 100% акцій якого належить державі з усіма витікаючими з цього наслідками. Маю на увазі укладання свідомо збиткових для підприємства угод, вилучення обігових коштів. Але головне, дозволяє вести процедуру банкрутства ПАТ «Сумихімпром» не в напрямку відновлення платоспроможності підприємства, а до його ліквідації. Вважаю, що затягування перевірки діяльності розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» Марченка підрозділами Мін'юсту спрямоване проти державних інтересів. Таким чином, є підстави вважати, що Мін'юст чи його окремі підрозділи сприяють можливій ліквідації ПАТ «Сумихімпром», свідомо або несвідомо працюють в інтересах Фірташа і Льовочкіна», - вважає Щербань.

Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України 20 жовтня подала в Міністерство юстиції скаргу на неправомірне затягування перевірки діяльності розпорядника майна ПАТ «Сумихімпром» Романа Марченка, в якій просить міністра юстиції Павла Петренка взяти під особистий контроль розслідування діяльності Марченка. Члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України висловлюють надію на те, що Мін'юст відповідним чином відреагує на факти, викладені в даній скарзі.