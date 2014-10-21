Глава "Укроборонпрому" анонсував контракт на $1,5 млрд

Державний концерн «Укроборонпром» може найближчим часом одержати контракт на виробництво військової техніки на суму 1,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у вівторок в Києві повідомив генеральний директор концерну Роман Романов.

"Результат роботи минулого тижня - це перспективний контракт на рівні на 1,5 млрд дол. для нашої країни", - сказав Романов.

При цьому він не назвав покупця, зазначивши, що, на його думку, партнери "Укроборонпрому" самі дадуть знати про укладення цього контракту.

На запитання журналістів про предмет контракту голова концерну відповів: "Це контракт на продукцію наших підприємств, продукцію, яка випускається в кооперації з майже 20 підприємствами, які розміщені на території України. Це контракт насправді на досить високоефективні вироби, які гідно оцінили наші іноземні партнери".

За словами гендиректора, раніше в Україну приїжджала інспекція з 10 осіб, яка моніторила всі підприємства, які беруть участь у виготовленні виробу, і результати перевірки повністю задовольнили інспекцію.

При цьому Романов уточнив, що контракти на таку суму держконцерн реалізовує кілька років.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня Президент України Петро Порошенко призначив генеральним директором держконцерну "Укроборонпром" Романа Романова, звільнивши від тимчасового виконання обов'язків голови держпідприємства Юрія Терещенка.

«Укроборонпром» за підсумками 2013 року одержав чистий прибуток у розмірі 475 млн грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» було створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.