США через 15 років знову вводять мита на сталь з Росії

Міністерство торгівлі США вирішило скасувати торгову угоду 15-річної давності, яка захищає російських виробників сталевого прокату від потенційних мит, йдеться в опублікованому напередодні листі до Мінторгу російській владі, пише Reuters.

У листі США повідомляють Росію про припинення угоди через 60 днів і пишуть: "Після припинення дії цієї Угоди застосовуються положення Закону США про антидемпінгове мито".

Сталеві компанії США в липні звинуватили російських конкурентів у наповненні американського ринку дешевим листовим прокатом і попросили свій Мінторг скасувати торговельну угоду.

Сприятлива цінова кон'юнктура в США цього року привернула увагу низьковитратних російських сталевиробників, конкурентні переваги яких не перекрила навіть дорога логістика.

Читайте такожУ США металурги хочуть обмежити поставки сталі з Росії Компанії Nucor Corp., U.S. Steel Corp, ArcelorMittal USA LLC та інші поскаржилися міністерству торгівлі США на те, що договір про обмеження торгівлі сталлю 15-річної давності не завадив російським виробникам демпінгувати на американському ринку і збільшити постачання листового прокату в США в 15 разів у першій половині 2014 року в річному виразі.

Ідея розірвати так звану Угоду про припинення антидемпінгових розслідувань від 1999 року вкладається в логіку посилення позиції американської адміністрації щодо Росії після зростання напруженості між країнами навколо України, що, зокрема, вилилося у скасування торговельних пільг для Росії.

Угода дозволяла російським сталевим компаніям уникати великих антидемпінгових мит на гарячекатаний прокат. Замість мит США встановили квоту та нижню межу цін.

Росія - великий світовий постачальник гарячекатаної сталі. Скарга американських компаній також відображає загальні побоювання з приводу падіння цін на сталь, перевиробництва і млявого попиту на листовий прокат, який в основному використовується у виробництві машин і побутової техніки.