Україна зберегла 11-е місце у світовому рейтингу виробників сталі

Українські металурги у вересні 2014 року порівняно з вереснем минулого року скоротили виробництво сталі на 37% - до 1,7 млн тонн, зберігши при цьому 11-е місце у рейтингу світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association, WSA).

При цьому за підсумками січня-вересня 2014 року Україна зберегла у світовому рейтингу виробників сталі десятий рядок із показником 21,4 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилося на 14,2%.

Згідно з повідомленням, за підсумками вересня поточного року лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 67,5 млн тонн (залишилося на рівні вересня 2013 року).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,2 млн тонн, -0,5%), США (7,3 млн тонн, -0,1%), Індія (6,8 млн тонн, +2,5%), Росія (5,9 млн тонн, +6%), Південна Корея (5,7 млн тонн, +10,1%), Німеччина (3,5 млн тонн, -3%), Туреччина (2,9 млн тонн, -3,1%), Бразилія (2,9 млн тонн, -3,8%) і Тайвань (1,9 млн тонн, -0,9%).

У цілому у вересні 2014 року порівняно з вереснем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі на 0,1% - до 134,4 млн тонн.

Читайте такожУкраїна через війну опустилася на одну сходинку в рейтингу виробників сталі У звіті асоціації за січень-вересень 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай – 618 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,3%). Далі йдуть: Японія (83,1 млн тонн, +0,8%), США (66,3 млн тонн, +1,6%), Індія (62,4 млн тонн, +1,8%), Росія (53,4 млн тонн, +3,1%), Південна Корея (53,3 млн тонн, +9,4%), Німеччина (32,6 млн тонн, +2,5%), Туреччина (25,7 млн тонн, +0,3%) і Бразилія (25,5 млн тонн, -1,3%).

За дев'ять місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 2,1% - до 1,231 млрд тонн.

Як повідомляв УНІАН, через дії проросійських терористів і військову агресію Росії на Донбасі, де розташована більшість українських метпідприємств, через проблеми з поставками сировини і відсутність електроенергії багато комбінатів працювали з перебоями, а деякі зупинилися.

Зокрема, у серпні «Донецьксталь – метзавод» працював лише на одній із двох діючих доменних печах. Із середини серпня були зупинені Єнакіївський метзавод і Харцизький трубзавод, що входять до групи «Метінвест». Крім того, з 28 серпня зупинений Алчевський меткомбінат.

Довідка УНІАН. Українські металурги в 2013 році скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце в списку світових виробників цієї продукції.

За даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, скоротилося на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, що на 4,4% більше від показника за 2012 рік.