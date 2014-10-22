Польська компанія хоче постачати вугілля до України

Про це повідомила УНІАН прес-секретар компанії Мажена Мрозик.

"Контракти на тестові поставки повинні бути підписані протягом місяця", - зазначила вона, відповідаючи на запит агентства, відмовившись надати подробиці.

Раніше польські ЗМІ називали цю компанію в числі зацікавлених поставляти вугілля до України.

За даними корпоративного сайту компанії, цього року вона планує продати за кордон 5 млн тонн, що становить близько 6,5% усього видобутку вугілля в Польщі минулого року і більше половини експорту. Компанія продає вугілля, головним чином, у країни Європейського Союзу, а також ряд країн Африки.

Минулого тижня Кабмін заявив, що не буде закуповувати вугілля в Польщі, оскільки там не видобувають потрібні Україні види цього палива - марок «А» (антрацити) і «Т» (худі), дефіцит якого виник через окупацію частини Донбасу російськими бойовиками.

Також минулого тижня міністр економіки та віце-прем'єр Польщі Януш Пехочиньский заявив, що Україна хоче отримувати польське вугілля "безкоштовно".

Прес-служба польського міністерства відмовилася прокоментувати УНІАН висловлювання міністра і не надало додаткових подробиць про постачання вугілля з Польщі.

Співробітник відомства сказав, що міністерство не має інформації про підписаних контрактах на поставку, не виключивши, що такі документи можуть бути підписані на рівні самих польських і українських компаній.

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На початку вересня польська Rzeczpospolita писала, що польські компанії зацікавлені в продажу вугілля Україні, відзначаючи, що на внутрішньому ринку накопичено близько 8 млн тонн нереалізованого цього виду палива, виробники якого відчувають труднощі зі збутом.