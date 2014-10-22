Уряд сьогодні дізнається дату прибуття першої партії вугілля з ПАР

Уряд сьогодні отримає інформацію про дату прибуття першої партії вугілля в обсязі 84 тис. тонни із Південно-Африканської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.

"Що стосується вугілля, то ситуація залишається складною. За нашими оцінками, до кінця поточного року додатково потрібно близько 4 млн тонн вугілля. Є дефіцитні марки, це марка А і Т, і ми сьогодні отримаємо інформацію з приводу того, коли прибуде перша партія вугілля в обсязі 84 тис. тонн. Наскільки мені відомо, сьогодні перший вантаж вже пройшов Босфор. Це 84 тис. тонн вугілля, які ми закупили в ПАР", - сказав він

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