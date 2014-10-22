«Надра України» направила 4,5 млн гривень на скорочення боргів дочірніх компаній

Національна акціонерна компанія «Надра України» у квітні-серпні поточного року направила 4,5 млн грн фінансової допомоги своїм дочірнім підприємствам для покриття боргів.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на голову правління «Надра України» Ярослава Климовича.

За його словами, компанія має намір поступово ліквідувати борги дочірніх підприємств із заробітної плати, відрахувань до фондів, податків та інших обов'язкових платежів, які були залишені попереднім керівництвом «Надра України».

«На ці та інші задачі нами вже тільки в період із квітня й до серпня зароблено і направлено на дочірні підприємства понад 4,5 млн гривень фінансової допомоги», - сказав Климович.

Він також наголосив, що є позитивні відгуки від органів місцевого самоврядування про зниження боргів із зарплати на структурних підрозділах на Західній Україні - «Західукргеологія» та Чернігівщині - «Чернігівнафтогазгеологія».

Читайте також«Надра України» потребує 0,5 млрд грн для переоснащення геологорозвідувальних підприємствКлимович розповів, що компанія проводить модернізацію лабораторного комплексу своїх дочірніх підприємств, створює додатковий позитивний аспект у співпраці з іноземними компаніями.

«Наша стратегічна мета - прибуткова діяльність усіх без винятку структурних підрозділів компанії», - сказав голова «Надра України».

За його словами, для цього необхідно реалізувати зважену кадрову політику у відношенні керівників структурних підрозділів, які повинні мати досвід і бажання забезпечити таку виробничу стратегію, щоб завантажити підприємство, але не допустити боргів і збитків.

Також, за словами Климовича, необхідно забезпечити фінансами підприємства і юридично організаційними заходами, які повинні дозволити відновити і посилити матеріальну базу, а також розширити портфель спеціальних дозволів підприємств, щоб суттєво посилити інвестиційну привабливість «Надра України».

Як повідомляв УНІАН, компанії «Надра України» необхідно близько 500 млн грн для технічного переоснащення підпорядкованих їй геологорозвідувальних підприємств, які через брак бюджетного фінансування за останні кілька років значно знизили потенціал щодо проведення геологорозвідки.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.