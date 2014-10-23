Одеський припортовий завод скоротив чистий збиток у 2,5 разу

Одне з найбільших хімічних підприємств України «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), що належить державі, у січні-вересні поточного року скоротив чистий збиток у 2,5 разу порівняно з аналогічним періодом 2013 року до 243,4 млн грн із 606,2 млн грн.

Про це завод повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Чистий дохід заводу від реалізації продукції в січні-вересні 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,4% - до 4,179 млрд грн.

Валовий збиток підприємства за звітний період склав 84 млн грн, що у 4,3 разу менше січня-вересня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України планує до кінця року продати 94,57% акцій ОПЗ на міжнародних ринках з відкритою пропозицією ціни.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, приватизацію Одеського припортового заводу та інших привабливих об'єктів необхідно починати з продажу невеликих пакетів акцій на західних біржах для визначення реальної вартості.

Читайте такожЯценюк пропонує продати на зарубіжних біржах частину акцій великих українських компаній Необхідно виставляти пробні пакети акцій (до 5%) на західних біржах, щоб з'ясувати реальну ціну підприємства, а не на українських біржах, де занижують вартість підприємства для певних покупців.

Довідка УНІАН. "Одеський припортовий завод" (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - із випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

«Одеський припортовий завод» у 2013 році збільшив чистий збиток в 9,8 разу порівняно з 2012 роком до 1,144 млрд грн із 116,1 млн грн.

У 2012 році завод отримав чистий збиток у розмірі 116,1 млн грн, тоді як у 2011 році чистий прибуток становив 336,1 млн грн.