Змінено склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

Кабінет міністрів України вніс зміни до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Відповідне розпорядження від 22 жовтня № 1015-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Внести до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 310 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1119, № 75,ст. 3032; 2013 р., № 5, ст. 165, № 28, ст. 963, № 83, ст. 3089)", - йдеться в документі.

Пропонується ввести до складу комісії як першого заступника голови комісії Валерія Пятницького - заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, торгового представника України, а також як членів комісії Андрія Бондаренка - заступника міністра інфраструктури, Андрія Дикуна - заступника міністра аграрної політики та продовольства, Олену Зеркаль - заступника міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, Андрія Кравченка - заступника начальника управління Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки, Андрія Мельника - заступника міністра Кабінету міністрів, Михайла Русинського - державного уповноваженого Антимонопольного комітету, Вадима Улиду - заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, Дениса Фудашкіна - заступника міністра фінансів.

Пропонується вивести зі складу комісії Андрія Бондаренка, Олександра Данилейка, Дмитра Демидовича, Олександра Каленкова, Кирила Клименка, Анатолія Максюту, Сергія Нетудихату, Володимира Породька, Ігоря Прасолова та Миколу Чмерука.

Розпорядженням зазначено нові посади членів комісії: Ігор Веремій - заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, заступник голови комісії, Анатолій Гутник - директор департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Державної фіскальної служби.