Мінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на вимогу МВФ стажу деяких пенсіонерів

Міністерство назвало фейковою інформацію про те, що якщо у пенсіонерів не вистачає стажу, то їхню пенсію нібито можуть зняти.

Міністерство соціальної політики спростувало поширену деякими ЗМІ інформацію про перевірку міністерством за вимогою Міжнародного валютного фонду стажу всіх пенсіонерів, розрахункова пенсія яких менша за мінімальну.

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Про це повідомляється на сайті міністерства.

У повідомленні наголошується, що останнім часом з посиланням на «джерело в Міністерстві соціальної політики» було поширено повідомлення про те, що якщо у таких пенсіонерів не вистачає стажу, то їхню пенсію нібито можуть зняти.

«У зв'язку з цим Міністерство соціальної політики України офіційно повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою. Звертаємо увагу журналістів і просимо не використовувати сумнівні джерела невідомого походження, навіть якщо вони «працюють» в Міністерстві соціальної політики, а користуватися перевіреною, офіційно підтвердженою інформацією», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше МВФ заявив, що пенсійна реформа, проведена в Україні, не забезпечує формування повністю справедливої та стійкої пенсійної системи в країні.

Закон про пенсійну реформу був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня і набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цим документом введені вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію.