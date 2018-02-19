Боротьба з корупцією у Китаї: у в'язниці вже закінчилися камери для чиновників

Загалом з 2013 року різних покарань зазнали понад 1,35 мільйона чиновників і партійних діячів, включаючи близько 100 держслужбовців рівнем заступника міністра та вище.

В елітній пекінської в'язниці Ціньчен закінчилися місця для високопоставлених чиновників і партійних діячів, які стали жертвами антикорупційної кампанії голови КНР Сі Цзіньпіна.

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Про це повідомляє Комерсант із посиланням на видання South China Morning Post (SCMP).

Через переповненість в'язниці її мешканці цього року позбавлені однієї з небагатьох радощів: побачення і сімейного обіду з родичами з нагоди китайського Нового року. Боротьба з корупцією і не думає закінчуватися: у березні в КНР буде створена володіє безпрецедентними повноваженнями Національна наглядова комісія, і ув'язнених у Ціньчені може додатися.

Загалом з 2013 року органи правопорядку і внутрішньопартійного контролю, за офіційними даними, піддали різним покаранням понад 1,35 мільйона чиновників і партійних діячів, включаючи близько 100 "тигрів" - держслужбовців рівнем заступника міністра і вище.

Більшість засуджених відбулися пониженням у посаді, виключенням з партії і іншими покараннями, але частину (точні дані невідомі) було засуджено до тюремних термінів аж до довічних. Особливо багато вироків такого роду припало якраз на високопоставлених партійців.

Довідка. В'язниця Ціньчен була побудована в 1958 році за допомогою радників з СРСР для утримання тих, хто програв громадянську війну і не зуміли втекти на Тайвань членів партії Гоміньдан. Останній раз максимальної "завантаження" вона сягала у часи "Культурної революції": туди засилали високопоставлених "ворогів народу". У в'язниці сиділи вдова китайського лідера Мао Цзедуна Цзян Цин, десятий панчен-лама Тибету Чок'ї Гьялцен і багато інших. Там же перебували затримані після заворушень на площі Тяньаньмень в 1989 році.