Майже два десятки українських компаній увійшли в ТОП-100 найкращих провайдерів IТ-послуг у світі

У їх числі 12 заснованих в Україні компаній і 6 міжнародних, які мають офіси в нашій країні.

Міжнародна організація IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) оприлюднила список найкращих світових постачальників ІТ-послуг - The 2018 Global Outsourcing 100, до якого потрапили відразу 18 ІТ-компаній, які були засновані або ведуть свою діяльність на території України, що на 5 більше, ніж минулого року, повідомила прес-служба галузевої асоціації «IT Ukraine».

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«Список найкращих постачальників IТ-послуг, заснованих в Україні, має такий вигляд: всього 12 компаній, з них 4 вперше потрапили до рейтингу - AMC Bridge, Ciklum, ELEKS, Infopulse, Innovecs, Miratech, N-iX, Program-Ace, Sigma Software, Softengi, SoftServe», - наголошується в повідомленні.

Крім того, в ТОП-100 увійшли 6 міжнародних компаній, що мають R&D-офіси в нашій країні: Artezio, EPAM Systems, Iterа, Luxoft, Softjourn, TEAM International Services.

«Зростання кількості вітчизняних компаній у рейтингу від IAOP є важливим індикатором розвитку інноваційного та IТ-бізнесу в країні. Тільки за останні кілька років кількість представників ринку IТ-послуг, які працюють в Україні, збільшилася в рейтингу майже вдвічі», - цитує прес-служба виконавчого директора асоціації «ІТ Ukraine» Олександра Кубракова.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «ІТ Ukraine», обсяг експорту IТ-послуг з України у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 20% і становив 3,6 млрд дол.

Довідка УНІАН. IAOP (International Association of Outsourcing Professionals) - міжнародна організація у сфері сорсингу і аутсорсингу, яка об'єднує постачальників послуг, клієнтів і експертів у рамках одного майданчика з метою забезпечення розвитку індустрії, професійних та організаційних стандартів галузі.

Асоціація «IT Ukraine» - найбільше об'єднання компаній-розробників програмного забезпечення, які ведуть свою діяльність на території України. На сьогодні до складу асоціації входять 58 провідних ІТ-компаній, які сукупно формують 50% всієї виручки вітчизняної галузі.