Цей дозвіл видавався для видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню та бутового каменю.

На Житомирщині прокуратура вимагає скасувати дозвіл на користування надрами товариству, яке за 5 років не розпочало розробку родовища.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, у Коростенському районі прокуратура виявила факти неефективного використання надр та порушення інтересів держави.

Так, у квітні 2013 року Державною службою геології та надр України ТОВ «Коростенський спецкар’єр №1» було видано спеціальний дозвіл на користування надрами Борщівського родовища площею 46 га у Коростенському районі.

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Цей дозвіл видавався для видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню та бутового каменю.

Однак це товариство, одержавши дозвіл, протягом 5 років граніти не видобувало.

Відповідно, до місцевого бюджету не надійшли очікувані кошти, які місцева громада могла б використовувати для розвитку інфраструктури.

Щоб відновити інтереси держави у сфері охорони навколишнього природного середовища, місцева прокуратура заявила позов про припинення права користування надрами, надане ТОВ «Коростенський спецкар’єр №1».

Наразі позов перебуває на розгляді у господарському суді Житомирської області.