На Житомирщині прокуратура вимагає скасувати дозвіл на користування надрами товариству, яке за 5 років не розпочало розробку родовища
На Житомирщині прокуратура вимагає скасувати дозвіл на користування надрами товариству, яке за 5 років не розпочало розробку родовища.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Як зазначається у повідомленні, у Коростенському районі прокуратура виявила факти неефективного використання надр та порушення інтересів держави.
Так, у квітні 2013 року Державною службою геології та надр України ТОВ «Коростенський спецкар’єр №1» було видано спеціальний дозвіл на користування надрами Борщівського родовища площею 46 га у Коростенському районі.
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Цей дозвіл видавався для видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню та бутового каменю.
Однак це товариство, одержавши дозвіл, протягом 5 років граніти не видобувало.
Відповідно, до місцевого бюджету не надійшли очікувані кошти, які місцева громада могла б використовувати для розвитку інфраструктури.
Щоб відновити інтереси держави у сфері охорони навколишнього природного середовища, місцева прокуратура заявила позов про припинення права користування надрами, надане ТОВ «Коростенський спецкар’єр №1».
Наразі позов перебуває на розгляді у господарському суді Житомирської області.