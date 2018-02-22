Влада нарешті придумала, як блокувати російські сайти

Держоргани визначилися, як моніторити виконання провайдерами блокування заборонених російських сервісів і соцмереж. Незрозуміло, хто за це заплатить.

Нацкомісія з питань зв'язку та інформатизації схвалила проект постанови Кабінету міністрів щодо блокування заборонених російських сайтів.

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Про це пише Liga.net.

"Доопрацьований документ, що регламентує, яким чином будуть блокуватися подсанкційні сервіси, з'явився недавно, в процесі його узгодження між держорганами", - йдеться в повідомленні.

В узгодженому з НКРЗІ проекті зазначено, що оператори мають здійснювати блокування сайтів за доменними іменами та відповідним їм IP-адресами.

"З одного боку, це найпростіша форма блокування. Для цього операторам не знадобиться купувати дороге обладнання. З іншого - вона дуже кострубата. Адже, заблокувавши IP, можна закрити доступ одразу до декількох ресурсів, які знаходяться за однією і тією ж адресою", - зазначає видання.

Держспецзв'язку також визначилися з тим, як моніторити виконання операторами блокування.

У проекті постанови сказано, що відомство має придбати спеціальну апаратуру, яка буде стежити за тим, як провайдери блокують сайти.

Але, згідно з проектом, на це буде виділено 3,5 мільйона гривень.

Держспецзв'язку та СБУ мають встановити спецзасоби на мережах, які мають з'єднання з мережами інших держав.

Хоча з постанови не зрозуміло, на які саме мережі буде встановлено таке обладнання і вистачить зазначеної суми на його закупівлю.

При цьому, учасники ринку вважають, що сума, яка потрібна, щоб моніторити навіть 15 операторів, може становити кілька сотень мільйонів гривень.

Коли в минулому році указ вступив в силу, деякі провайдери були готові піти на більш жорсткі заходи - встановити на свої мережі DPI (Deep Packet Inspection - обладнання, яке використовується провайдерами для детальної фільтрації трафіку).

Такі заходи значно ускладнили б роботу сервісів і додатків VPN, якими зараз користуються українці, все ще віддають перевагу сидіти у Вконтакті та Однокласниках (згідно з дослідженням Factum Group, одразу три російських сайти - ВКонтакте, Одноклассники та Яндекс - потрапили до рейтингу найпопулярніших серед українців веб-сайтів).