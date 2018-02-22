Кожен третій українець працює в тіні – Держслужба праці

Одним з пріоритетних напрямків роботи Держслужби праці в 2018 році є зниження рівня тіньової зайнятості.

Кожен третій працівник, або близько 5 мільйонів осіб в Україні працюють нелегально, проте Державна служба з питань праці працює над зниженням рівня тіньової зайнятості.

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Про це повідомив голова Держслужби України з питань праці Роман Чернега в ході прес-конференції.

"МОП (Міжнародна організація праці - УНІАН) проводила оцінку рівня тіньової економіки, і за результатами оцінки, близько 50% працівників в Україні від офіційно зайнятого числа людей працюють в тіні, а зайнятих у нас близько 10-12 мільйонів. Тобто, близько 5 мільйонів, або кожен третій працює нелегально", - зазначив Чернега.

Він додав, що робота з нелегальним працевлаштуванням активно проводиться і в 2018 році одним з пріоритетних напрямків роботи служби є зниження рівня тіньової зайнятості.

Як повідомляв УНІАН, за словами глави Міністерства соціальної політики України Андрія Реви, рівень тіньової зайнятості в Україні у 2017 році скоротився на 8% - до 3,7 мільйона з 4 мільйонів працюють нелегально людина.