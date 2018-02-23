Російський олігарх Дерипаска пішов з керівних посад у своїх компаніях після скандалу з повією "Рибкою"

У компаніях заявили, що ці відставки пов’язані з «завершенням розробки стратегії розвитку підприємств».

Російський мільярдер Олег Дерипаска залишає посади президента у компаніях En+ Group та «Русал», повідомляють російські інформагенції.

Читайте такожУ РФ можуть заблокувати Instagram і YouTube через скандал з олігархом Дерипаскою, звинуваченим в "груповому згвалтуванні"

Як пишуть ЗМІ, ці відставки пов’язані з «завершенням розробки стратегії розвитку підприємств».

Раніше цього місяця російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому стверджується, що в серпні 2016 року заступник голови уряду Росії Сергій Приходько провів кілька днів на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з Instagram і книжки однієї з цих дівчат – Насті Рибки. Навальний вважає «хабарем» те, що Дерипаска «катає на власній яхті чиновника найвищого рангу», передає «Радіо Свобода».

Дерипаска і Приходько назвали розслідування Навального «провокацією». Представник Дерипаски заявив, що бізнесмен не робив нічого протизаконного і буде захищати свої честь і гідність, в тому числі в суді.

Після публікації розслідування Олег Дерипаска подав до суду на Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) через розміщення в соціальних мережах його приватних знімків, інформації про його приватне життя і аудіозаписів його розмов. Позов мільярдера почнуть розглядати 1 березня.