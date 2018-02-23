"Укргазвидобування" закупило позашляховиків Toyota майже на 10 мільйонів

Загальна сума закупівлі на 7% менше очікуваної вартості.

Філії найбільшої в Україні газодобувної компанії "Укргазвидобування" в січні-лютому закупили позашляховики Toyota Land Cruiser Prado на загальну суму понад 9,4 мільйона гривень.

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Згідно з повідомленням в системі електронних закупівель Prozorro, філія "Укргазвидобування" компанія "Укрбургаз" закупила сім позашляховиків у харківській компанії "Артсіті" на загальну суму 7,299 мільйона гривень.

Спеціалізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "ЛІКВО" "Укргазвидобування" також вибрала "Артсіті" для покупки позашляховика за 1,066 мільйона гривень.

Філія "Антрацит" придбав один позашляховик у дніпровській компанії "Алмаз Мотор ЛТД" за 1,044 мільйона гривень.

Кінцевий термін поставок автомобілів: квітень-травень 2018 року. Загальна сума закупівлі на більш ніж 7% менше очікуваної вартості.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 4,8% - до 15,3 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму по нарощуванню щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромышленных управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".