«Роснефть», яка просить $50 млрд держдопомоги, купує співробітникам iPhone 6

Прес-секретар «Роснефти» Михайло Леонтьєв в інтерв'ю «Эху Москвы» заявив, що не вважає покупку техніки Apple «непатріотичною». За його словами, телефони цієї компанії рідше «глючать».

«І ось мій iPhone глючить, він не справляється з цією інформацією. Будь-яка інша техніка заглючила, напевно б, через місяць. Ця глючить через 3 місяці», - сказав Леонтьєв в інтерв'ю радіостанції, передає «Дождь».

Леонтьєв припустив, що компанія Apple може стежити за користувачами своїх смартфонів, однак додав, що «професійні співробітники «Роснефти» не базікають по телефону» і не виносять туди конфіденційної, корпоративної, секретної інформації.

Говорячи про російські смартфони, Леонтьєв сказав таке: «На жаль, у нас є YotaPhone. Він у чомусь, до речі, дуже непоганий. Але як масовий прилад для корпоративного використання, як розумієте, не годиться. Він ще й дорогий».

Раніше стало відомо, що дочірні компанії «Роснефти» розмістила на сайті держзакупівель замовлення на купівлю iPhone 6 і іншої техніки Apple на 1,5 мільйона рублів.

Як повідомляв УНІАН, «Роснефть» попросила майже $50 млрд держдопомоги з Фонду національного добробуту (ФНБ) Росії.

Глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що розмір підтримки "Роснефти" буде істотно відрізнятися від заявки компанії.

"Загальний обсяг коштів ФНБ - трохи більше 3 трлн руб., - сказав він. - Не така велика частина коштів фонду залишилася незадіяною". "Безумовно, заявочна позиція ("Роснефти". - ред.) буде істотно відрізнятися від результату розгляду", - підкреслив глава Мінфіну.