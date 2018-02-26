Проти співробітників Фіскальної служби поліція за місяць порушила 33 справи

У січні підрозділами Головного управління внутрішньої безпеки ДФС проведено 154 службових розслідування та перевірки.

Правоохоронці в січні почали 33 кримінальні провадження щодо посадових осіб Фіскальної служби за фактами вчинення ними корупційних та інших злочинів у сфері службової діяльності.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті ДФС.

Згідно з повідомленням, 29 з 33 виробництв порушені за матеріалами головного управління внутрішньої безпеки ДФС. У січні поточного року підрозділи Головного управління внутрішньої безпеки ДФС провели 154 службових розслідування та перевірки. За їх результатами винесено 21 офіційне застереження, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 24 особи, одну особу було звільнено з посади.

Фіскальна служба також нагадала про роботу сервісу "Пульс", в якому платники можуть повідомити про неправомірні дії працівників служби.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році за матеріалами підрозділів управління внутрішньої безпеки ДФС стосовно працівників органів доходів і зборів розпочато 458 кримінальних проваджень.