Експерт назвав головні причини трудової міграції з України

Також існує проблема навчальної міграції, оскільки більша частина студентів, які здобувають освіту за кордоном, не повертаються до України.

Низька заробітна плата і побоювання щодо безпеки є головними причинами трудової міграції з України, яка в результаті призводить до депопуляції і старіння населення нашої країни.

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Про це повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в ході круглого столу.

"Причини міграції різні для різних груп людей. Для тих, хто їде туди працювати в якості робітників, є два фактори: перший - це висока заробітна плата, а другий - безпека. Багато батьків хочуть, щоб саме хлопці їхали, тому що вони бояться за своїх дітей, так як йдуть військові дії в країні. Більш професійні працівники їдуть не за зарплатою. Вчений в Україні не може себе реалізувати, як, наприклад, в США, рівень технічного обладнання там набагато краще", - сказала вона.

За словами Лібанової, для збереження трудового капіталу в країні необхідно підвищити заробітну плату, але відв'язати мінімальну зарплату від розрахунку податків і зборів, а також штрафів.

"Ефект дасть різке підвищення зарплати. А якщо ми будемо підвищувати зарплату кожні три місяці на "дві копійки", то це катастрофа. Це тільки розкручування цін. Треба підвищувати рідше, але більше, ефективніше, і ціни не так будуть реагувати", - зазначила директор Інституту демографії.

Експерт також звернула увагу на проблему навчальної міграції. За її даними, велика частина студентів, які здобувають освіту за кордоном, не повертаються в Україну.

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"Поїдуть не ті, кому за 45 років, а ті, кому сьогодні 20 років, які могли ще працювати і працювати в Україні. Представники багатьох європейських навчальних закладів запускають програми, починаючи зі шкіл! І ті діти, які у нас не хочуть отримувати професійну освіту, їдуть здобувати його за кордоном. І це реальність", - сказала Лібанова. За її словами, у зв'язку з цим відзначається високий рівень старіння нації.

Експерт вважає, що процес депопуляції в країні буде продовжуватися. "Тому що з 60-х років в сім'ї немає стільки дітей, скільки потрібно для простого відтворення покоління. Єдине, що ми можемо поставити на шляху депопуляції, це позитивне сальдо міграції. Завжди їдуть люди з бідних країн до багатих. І до нас приїдуть з азіатських та африканських", - сказала Лібанова.

Вона зазначила, що велике занепокоєння викликає ситуація з можливим напливом мігрантів з східних і африканських країн, так як в майбутньому це може призвести до конфліктів.

"Українці не такі толерантні, ми не звикли жити поруч з принципово іншим етносом. І якщо приїдуть люди з іншою культурою, ментальністю, то можуть бути етнічні конфлікти, міжконфесійні та інші", - підкреслила Лібанова.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією видання Bloomberg, більше 1 мільйона українців в 2015-2017 роках виїхали працювати за кордон. Серед причин трудової еміграції українців стали низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Російською Федерацією, девальвація гривні і корупція.

За даними соціологічної групи "Рейтинг", кількість українців, які хочуть переїхати на постійне місце проживання до іншої країни, за рік зросла з 30% до 35%. Для 72% респондентів основною мотивацією в бажанні працювати за кордоном є високий рівень зарплати в інших країнах. 70% опитаних сказали, що хотіли б, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном.