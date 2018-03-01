Відтепер "лише" 52 години: жителям Південної Кореї скоротили робочий тиждень
09:11, 01 березня 2018Різне
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Реформа має підвищити продуктивність праці і народжуваність.
Ілюстрація REUTERS
Південнокорейцям більше не доведеться працювати по 68 годин на тиждень. Тепер її тривалість складає 52 години (40 обов'язкових годин і 12 "понаднормових") - таке рішення прийняв парламент країни.
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Закон, який набуде чинності влітку, вніс президент Південної Кореї Мун Чже Ін, повідомляє Росбалт з посиланням на The Guardian.
Роботодавцям нові заходи коштуватимуть приблизно в 11 мільярдів доларів. Великому бізнесу доведеться скоротити години раніше за малий.
Реформа спрямована на покращення якості життя, підвищення продуктивності праці, а також народжуваності.
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