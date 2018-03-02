Відкрийте сайт ДФС, і відразу знайдете свою нішу в бізнесі - Хмельницький

Він радить шукати перспективну для власної справи нішу на сайті Державної фіскальної служби, де розміщені дані за обсягами імпорту та експорту за кожною з розглянутих товарних позицій.

Український бізнес може повністю замінити імпорт товарами власного виробництва. Про це підприємець і інвестор Василь Хмельницький заявив під час зустрічі з бізнесом, організованій Київським міжнародним економічним форумом.

Він радить шукати перспективну для власної справи нішу на сайті Державної фіскальної служби, де розміщені дані за обсягами імпорту та експорту за кожною з розглянутих товарних позицій. Інвестувати варто продукції, імпорт якої в рази перевищує експортні показники. Наприклад, Україна імпортує майже в п'ять разів більше труб і шлангів з пластмас, ніж продає за кордон.

«Де я як бізнесмен шукаю можливості? Я порівнюю показники імпорту і експорту. Ось я зараз будую завод, який вироблятиме розетки, вимикачі та штекери. І просто не вірю, що цю ж продукцію можна зробити в Китаї, завантажити, привезти за 3000 км, розмитнити, сплатити мита і зробити це дешевше, ніж зроблю я, – каже Хмельницький. – І тому ми зараз в індустріальному парку в Білій Церкві будуємо 4 сучасних заводи».

За словами бізнесмена, він регулярно підтримує виробничі ініціативи і вступає в бізнес-партнерство. Мова не завжди йде про велике виробництво. Наприклад, в даний час в Білій Церкві будується невеликий завод по виробництву текстилю, продукція якого піде на експорт в Молдову, Білорусію, арабські країни.

«Якщо у компанії є ринок збуту, я готовий підключитися й інвестувати у виробництво. Всі говорять про новому Шовковому шляху, а я за Чумацький шлях. Це ми повинні виробляти і відправляти готову продукцію в Китай і по всьому світу: у нас для цього є відмінна сировина, унікальна локація, розумна і поки недорога робоча сила, а також талановиті розробники інноваційних технологій», – переконаний Хмельницький.

На його думку, тільки власна переробка та виробництво готової продукції запустять зростання економіки.

«Економічне зростання - це коли зростає купівельна спроможність населення. Велика перспектива для цього у виробництві, а не в сервісі. Такого підходу до сільського господарства, як у нас, у світі практично немає, – переконаний Хмельницький. – Приміром, Туреччина купує у нас пшеницю, везе на поїзді до порту, перевантажує, везе по морю і у себе в країні перемелює і продає борошно по всьому світу, платить з цього в бюджет зарплати і податки. Так наша економіка не запрацює. Всі сировину ми повинні переробляти в себе і виробляти товари на експорт – ті ж продукти з пшениці».

Василь Хмельницький є засновником UFuture Investment Group – однієї з провідних інвестиційних груп в Україні, що спеціалізується на великих інфраструктурних ініціативи. Підприємець також інвестує у відновлювану енергетику, електромобілі, біо - та агротехнології, освіта та IT. UFuture об'єднує «Биофарму», РТМ, UDP Renewables, індустріальний парк «Біла Церква», інноваційні парки UNIT.City і LvivTech.City.