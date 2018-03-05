Китай збільшить військовий бюджет до $175 мільярдів

Оборонний бюджет Китаю за своїм обсягом займає друге місце в світі після витрат США.

Військовий бюджет Китаю цього року зросте 8,1% і становитиме $175 млрд.

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Про це повідомляє «Сіньхуа» з посиланням на проект бюджету, який сьогодні представлять Всекитайським зборам народних представників (ВЗНП).

За словами прем'єра Держради КНР Лі Кецяна, реформа збройних сил країни в 2018 році продовжиться. «Ми продовжимо будувати сильну і міцну сучасну прикордонну, морську і повітряну оборону», — заявив він.

Оборонний бюджет Китаю за своїм обсягом займає друге місце в світі після витрат США. У 2016 рік він зріс на 7%, а за рік до цього — на 7,6%.

Відповідно до соціально-економічного плану розвитку країни, ВВП Китаю зросте приблизно на 6,5% в 2018 році. За підсумками 2017 року зріс на 6,9% і досяг 82,7 трлн юанів (близько $12,84 трлн).