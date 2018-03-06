Директор СОТ попередив про загрозу світової торговельної війни після заяв Трампа

01:55, 06 березня 2018
Різне
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Ілюстрація / REUTERS

Заява пролунала через кілька днів після скандальних слів президента США Дональда Трампа про намір ввести імпортні мита на сталь і алюміній, передає lb.ua.

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"У світлі останніх заяв щодо заходів торговельної політики стає очевидним, що ми зіткнулися з набагато вищим і реальнішим ризиком виникнення торгових бар'єрів по всьому світу. Ми не можемо ігнорувати цей ризик, і я закликаю всі сторони ретельно зважити і обміркувати цю ситуацію", - заявив Азеведу в понеділок.

"Щойно ми підемо цим шляхом, розвернутися буде дуже складно. Принцип "око за око" зробить нас сліпими, і світ опиниться в глибокій рецесії. Ми повинні докласти всіх можливих зусиль, щоб уникнути падіння перших кісток доміно. Поки ще є час", - заявив гендиректор СОТ.

У своїй заяві він не став згадувати Трампа, але минулого тижня він говорив, що СОТ стурбована заявами Білого Дому.

Азеведу підкреслив, що торговельна війна не відповідає нічиїм інтересам.

У Євросоюзі вже висловилися вкрай різко про рішення США щодо мит, пообіцявши дати тверду і адекватну відповідь.

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Теги: #СОТ#торговельна війна#металургія США#Роберту Азеведу