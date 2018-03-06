Директор СОТ попередив про загрозу світової торговельної війни після заяв Трампа

Директор СОТ Роберту Азеведу підкреслив, що торговельна війна не відповідає нічиїм інтересам.

Генеральний директор Світової організації торгівлі Роберту Азеведу попередив про загрозу світової торговельної війни.

Заява пролунала через кілька днів після скандальних слів президента США Дональда Трампа про намір ввести імпортні мита на сталь і алюміній, передає lb.ua.

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"У світлі останніх заяв щодо заходів торговельної політики стає очевидним, що ми зіткнулися з набагато вищим і реальнішим ризиком виникнення торгових бар'єрів по всьому світу. Ми не можемо ігнорувати цей ризик, і я закликаю всі сторони ретельно зважити і обміркувати цю ситуацію", - заявив Азеведу в понеділок.

"Щойно ми підемо цим шляхом, розвернутися буде дуже складно. Принцип "око за око" зробить нас сліпими, і світ опиниться в глибокій рецесії. Ми повинні докласти всіх можливих зусиль, щоб уникнути падіння перших кісток доміно. Поки ще є час", - заявив гендиректор СОТ.

У своїй заяві він не став згадувати Трампа, але минулого тижня він говорив, що СОТ стурбована заявами Білого Дому.

Азеведу підкреслив, що торговельна війна не відповідає нічиїм інтересам.

У Євросоюзі вже висловилися вкрай різко про рішення США щодо мит, пообіцявши дати тверду і адекватну відповідь.