Від Трампа йде його провідний економічний радник

08:32, 07 березня 2018
Різне
339
Дональд Трамп / REUTERS

Читайте такожДиректор СОТ попередив про загрозу світової торговельної війни після заяв Трампа

Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що рішення було прийнято на тлі введення мита на імпорт сталі і алюмінію.

Як зазначили в Білому домі, відставці Кона сприяло рішення про реформу податкової системи, але це була не єдина причина. Один з чиновників зазначив, що було кілька питань, які призвели до відставки радника.

«Гері був моїм провідним економічним радником, і він виконав прекрасну роботу, просуваючи нашу повістку, допомагаючи втілити в життя історичну податкову реформу і дозволяючи американській економіці знову відчути себе вільною»,- прокоментував відставку Дональд Трамп.

Плановані США довгострокові мита на імпорт сталі і алюмінію викликали різкі протести по всьому світу. Дональда Трампа звинувачуютьу розв'язанні торгової війни і обіцяють швидкі і жорсткі заходи, президент США у відповідь загрожує новими обмеженнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#радник Трампа