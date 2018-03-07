Від Трампа йде його провідний економічний радник

Відставці Кона сприяло рішення про реформу податкової системи, але це була не єдина причина.

Економічний радник президента США Дональда Трампа Гері Кон заявив, що вирішив піти у відставку найближчим часом.

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Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що рішення було прийнято на тлі введення мита на імпорт сталі і алюмінію.

Як зазначили в Білому домі, відставці Кона сприяло рішення про реформу податкової системи, але це була не єдина причина. Один з чиновників зазначив, що було кілька питань, які призвели до відставки радника.

«Гері був моїм провідним економічним радником, і він виконав прекрасну роботу, просуваючи нашу повістку, допомагаючи втілити в життя історичну податкову реформу і дозволяючи американській економіці знову відчути себе вільною»,- прокоментував відставку Дональд Трамп.

Плановані США довгострокові мита на імпорт сталі і алюмінію викликали різкі протести по всьому світу. Дональда Трампа звинувачуютьу розв'язанні торгової війни і обіцяють швидкі і жорсткі заходи, президент США у відповідь загрожує новими обмеженнями.