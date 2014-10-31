Росія вирішила побудувати Керченський міст силами студентів

Росавтодор планує використовувати студентів під час робіт з будівництва Керченського мосту, пишуть «Известия» з посиланням на керівника агентства Романа Старовойта.

«Навряд чи студентів будуть допускати до висококваліфікованої роботи, швидше за все, вони будуть задіяні в монтажних та інженерних роботах», - заявив Старовойт. За його словами, серйозність роботи буде залежати від віку молодих людей - студенти молодших курсів будуть залучатися до некваліфікованої роботи.

У відомстві поки не знають, чи буде оплачуватися робота або ж оформлятися як студентська практика. Однак глава Росавтодору переконаний, що участь у цьому проекті «допоможе професійному майбутньому студентів».

«У студента вже на наступних етапах його кар'єри завжди буде можливість сказати, що він ще студентом брав участь у будівництві мосту через Керченську протоку», - заявив Старовойт.

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В якості одного з можливих вузів, чиї студенти будуть залучені до будівництва, Старовойт назвав МАДІ, в якому навчаються у тому числі майбутні фахівці з будівництва мостів.

У відомстві розраховують, що подібна практика будівництва Керченського мосту стане продовженням традиції залучення студентських загонів до великих будівництв.