Міжнародна виставка важкої техніки «Heavy duty/Важка техніка» та Міжнародний дорожній і будівельний форум «IR&BF»
Запрошуємо Вас на Міжнародну виставку важкої техніки «HEAVY DUTY/ВАЖКА ТЕХНІКА» та Міжнародний дорожній та будівельний форум «IR&BF», які відбудуться 13-15 березня 2018р. у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1.
Це найбільша в Україні міжнародна виставка форум важкої техніки , обладнання та компонентів, що охоплює чотири суміжні та повязані галузі, що сприяє розвитку будівельної, автодорожньої і гірничо-видобувної та комунальної галузей України шляхом демонстрації новітньої техніки, технологій і матеріалів, представлених провідними світовими брендами на ринку України.
В рамках форуму будуть презентовані наступні теми дискусій:
- концептуальні засади перспектив розвитку дорожньої інфраструктури;
- національні проекти дорожнього будівництва Українські дороги: стан, виклики та план дій на майбутнє;
- система організації та виконання дорожньо-будівельних робіт: тендери, проектування, будівництво, контроль якості;
- нормативна та законодавча база щодо тендерів, юридичного оформлення та етапів будівництва доріг ІІІ, ІV категорій;
- сучасні матеріали та технології для розвитку, будівництва та утримання автомобільних доріг;
- світові тенденції розвитку технологій та матеріалів дорожнього будівництва;
- конструкції автомобільних доріг: порівняння, переваги, недоліки;
- система організації та виконання дорожніх робіт;
- аспекти стратегічного управління місцевою інфраструктурою;
- механізми будівництва, ремонту та утримання доріг місцевого значення, їх фінансування;
- проблеми управління місцевою інфраструктурою;
- методичні засади підготовки інвестиційних проектів.
В роботі форуму візьмуть представники виконавчих органів влади, депутати Верховної Ради, представники приватного бізнесу, та провідні експерти.
Організатори форуму: компанія «Євроіндекс», ДП «ДерждорНДІ», Асоціація виробників цементу України «Укрцемент».
Медіа-партнери:Журнал «Цемент та його застосування», Будівельний журнал, Журнал «Бетон&Асфальт», ProfBUILD, Build Portal, портал «Кар’єри України».
Для відвідання виставки роздрукуйте ЗАПРОШЕННЯ або збережіть його на телефон, його необхідно буде показати на реєстрації і там же заповнити анкету.
Запрошення дійсне для Вас та Ваших коллег.
В рамках виставки запланована насичена програма ділових заходів - http://www.heavydutyua.com/?pid=5. (постійно обновлюється).
Детальна інформація про виставку — на сайті. Та на сторінці у фейсбук.