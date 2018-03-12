Міжнародна виставка важкої техніки «Heavy duty/Важка техніка» та Міжнародний дорожній і будівельний форум «IR&BF»

Це найбільша в Україні міжнародна виставка форум важкої техніки , обладнання та компонентів, що охоплює чотири суміжні та повязані галузі, що сприяє розвитку будівельної, автодорожньої і гірничо-видобувної та комунальної галузей України шляхом демонстрації новітньої техніки, технологій і матеріалів, представлених провідними світовими брендами на ринку України.

Запрошуємо Вас на Міжнародну виставку важкої техніки «HEAVY DUTY/ВАЖКА ТЕХНІКА» та Міжнародний дорожній та будівельний форум «IR&BF», які відбудуться 13-15 березня 2018р. у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 1.

Це найбільша в Україні міжнародна виставка форум важкої техніки , обладнання та компонентів, що охоплює чотири суміжні та повязані галузі, що сприяє розвитку будівельної, автодорожньої і гірничо-видобувної та комунальної галузей України шляхом демонстрації новітньої техніки, технологій і матеріалів, представлених провідними світовими брендами на ринку України.

В рамках форуму будуть презентовані наступні теми дискусій:

концептуальні засади перспектив розвитку дорожньої інфраструктури;

національні проекти дорожнього будівництва Українські дороги: стан, виклики та план дій на майбутнє;

система організації та виконання дорожньо-будівельних робіт: тендери, проектування, будівництво, контроль якості;

нормативна та законодавча база щодо тендерів, юридичного оформлення та етапів будівництва доріг ІІІ, ІV категорій;

сучасні матеріали та технології для розвитку, будівництва та утримання автомобільних доріг;

світові тенденції розвитку технологій та матеріалів дорожнього будівництва;

конструкції автомобільних доріг: порівняння, переваги, недоліки;

система організації та виконання дорожніх робіт;

аспекти стратегічного управління місцевою інфраструктурою;

механізми будівництва, ремонту та утримання доріг місцевого значення, їх фінансування;

проблеми управління місцевою інфраструктурою;

методичні засади підготовки інвестиційних проектів.

В роботі форуму візьмуть представники виконавчих органів влади, депутати Верховної Ради, представники приватного бізнесу, та провідні експерти.

Організатори форуму: компанія «Євроіндекс», ДП «ДерждорНДІ», Асоціація виробників цементу України «Укрцемент».

Медіа-партнери:Журнал «Цемент та його застосування», Будівельний журнал, Журнал «Бетон&Асфальт», ProfBUILD, Build Portal, портал «Кар’єри України».

Для відвідання виставки роздрукуйте ЗАПРОШЕННЯ або збережіть його на телефон, його необхідно буде показати на реєстрації і там же заповнити анкету.

Запрошення дійсне для Вас та Ваших коллег.

В рамках виставки запланована насичена програма ділових заходів - http://www.heavydutyua.com/?pid=5. (постійно обновлюється).

Детальна інформація про виставку — на сайті. Та на сторінці у фейсбук.