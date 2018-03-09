Транстихоокеанська угода підписана без США - ЗМІ

11 країн підписали нові правила міжнародної торгівлі.

Міністри закордонних справ 11 країн Азії і Америки підписали угоду про Транстихоокеанське торгове партнерство. США у підписанні документа участі не брали.

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Про це повідомляє ZN.ua.

"Нові та сучасні правила міжнародної торгівлі. Саме те, що потрібно нашій країні... Хто б міг подумати, що ми підпишемо його в Чилі, а не в США", - написав у своєму Twitter міністр енергетики Чилі Андрес Ребольедо.

Документ отримав назву "Всеосяжна і прогресивна угоду для транстихоокеанського партнерства". Його підписали: Австралії, Брунею, В'єтнамі, Канаді, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Перу, Сінгапур, Чилі та Японії, повідомляє Deutsche Welle.

Угода передбачає ліквідацію або зниження мит на промислові та сільськогосподарські товари у всьому блоці країн, які загалом становлять до 13,5% від світової економіки, в цілому в цих країнах проживають 480 мільйонів осіб.

Раніше повідомлялося, що міністри торгівлі 11 країн учасниць Транстихоокеанского партнерства на зустрічі в Ханої 21 травня прийняли рішення відродити угоду і продовжити роботу без США.

Також, 23 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Транстихоокеанського партнерства. За його словами, це піде на користь американським робітникам.