Біткойн все: українці перестали гуглити криптовалюти

Сьогодні в пошукових топах по Україні "Паралімпійські ігри" та "8 березня".

У 2018 році деякі криптовалюти сильно зменшилися у вартості. Одна з найбільш "хайпових" - оригінальна криптовалюта біткойн - з рекордних 20 000 доларів просів нижче 9 000 доларів, тим самим вдаривши по інвесторам, які зайшли на цей ринок за значно вищою ціною. Відтоді як вертикальне зростання змінилося падінням, прямопропорційно знизився та інтерес українців до криптовалютам та біткойна.

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Про це повідомляє портал Аіn.uа.

Кількість пошукових запитів в Google по слову "біткойн" в березні 2018 року порівняно з груднем 2017 впала в п'ять разів. Про це свідчать дані Google Trends.

Із запитами щодо слова "криптовалюта" ситуація приблизно аналогічна. Також українці стали менше шукати інформацію про курси криптовалют в Google.

Інтерес до технології "блокчейн" наразі зберігається, однак запитів в два рази менше, ніж у грудні.

Сьогодні в пошукових топах по Україні "Паралімпійські ігри" і "8 березня".

Нагадаємо, дослідники з міжнародного банку Citibank в січні опублікували звіт, в якому висловили свої побоювання про вплив біткойна на світову економіку. На їх думку, це "бульбашка", яка може будь-якої миті лопнути і завдати істотної шкоди світовій економіці. Особливо при цьому постраждають країни, що розвиваються, і Україна - в п'ятірці найбільш вразливих.