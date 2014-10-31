Будівництво тунелю через Керченську протоку можуть віддати друзям Путіна

Побудувати тунель за 40 млрд рублів під Керченською протокою запропонував Геннадій Тимченко, повідомляють "Ведомости".

«Стройтрансгаз» Тимченка може стати субпідрядником на проекті, повідомили виданню чиновник, який бере участь в обговоренні проекту, і людина, близька до Мінтрансу.

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А генеральним підрядником, швидше за все, буде призначений ФГУП при Агентстві спеціального будівництва (Спецбуд), говорять два чиновники, які курують інфраструктуру. Зараз проект обговорюється зі "Спецстроєм", повідомив один із них.

Тунель також запропонували побудувати у міжнародній консалтинговій компанії Vision Transportation Group (VTG). Вартість самого тунелю без урахування під'їзних доріг може скласти 80 млрд руб., розповів виданню чиновник, знайомий з ходом обговорення.

Але під час детального обговорення пропозицій VTG з'ясувалося, що поки що їхній проект недостатньо опрацьований і витрати можуть істотно зрости, заявили в Росавтодорі.