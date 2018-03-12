Цьогоріч Apple випустить кілька новинок з функцією Face ID

Швидше за все, зазначають фахівці, компанія випустить три нових гаджета з системою розпізнавання особи.

Американська компанія Apple готує випуск серії гаджетів з функцією Face ID.

Про це повідомила венчурна фірма Loup Ventures з посиланням на інсайдерів.

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У фінансовому звіті, який опинився в руках інсайдерів, зазначається, що головний постачальник датчиків VCSEL - компанія Finisar- на даний час нарощує обсяги виробництва комплектуючих. VCSEL лежать в основі системи розпізнавання осіб Face ID. Різке зростання постачань, зазначив постачальник, заплановане на другу половину поточного 2018 року.

Експерти ринку смартфонів і іншої техніки зазначають, що зростання поставок комплектуючих означає, що Apple запустить нові пристрою у виробництво в другій половині поточного року. Швидше за все, підкреслюють фахівці, компанія випустить три нових гаджета з системою розпізнавання осіб Face ID.

Нагадаємо, 27 березня відбудеться презентація Apple. Компанія планує представити ряд новинок, точний список яких невідомий.