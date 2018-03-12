Українцям пропонують перевірити свій робочий стаж через інтернет

Розрахувати свою майбутню пенсію відтепер можна на спеціальному сайті від Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд України запустив сайт, який дозволить українцям дізнатися свій робочий стаж і перевірити пенсійні нарахування.

Читайте такожМінсоцполітики спростувало інформацію про перевірки на вимогу МВФ стажу деяких пенсіонерів

Інструкція про процес реєстрації розміщена на сайті Пенсійного фонду.

Для оффлайн реєстрації на сайті потрібно подати заяву в територіальні органи ПФУ, онлайн реєстрація доступна за електронним цифровий підписом (ключем ЕЦП).

У кожного користувача буде свій «Особистий кабінет», в якому буде інформація про внески роботодавця, про їх розміри, а також можна буде дізнатися про спеціальний або пільговий стаж.

На сайті також передбачено інформаційний розділ, де знаходяться контакти управлінь ПФУ, графіки їх прийому, інформація про умови виплат та перерахунків пенсій, а також зразки бланків.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи має намір запровадити законодавчі зміни для того, щоб при нарахуванні пенсії роль стажу була вагомішою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.

Також готуються законодавчі зміни, за якими стаж буде визначатися автоматично, а коефіцієнт - за бажанням пенсіонера.

Як повідомляв УНІАН, закон про загальне пенсійне забезпечення Верховна Рада ухвалила 3 жовтня, він набув чинності 11 жовтня 2017 року. Згідно із законом, розмір пенсії кожного громадянина України розраховується за новою формулою і залежить від страхового стажу, а також розміру заробітної плати під час трудового періоду життя.

Віце-прем'єр міністр України Павло Розенко раніше заявляв, що накопичувальна пенсійна система буде введена в Україні з 2019 року і не буде передбачати додатковий податковий тиск на громадян і бізнес.