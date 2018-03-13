Хакери з Чернівців обікрали сервіс світової логістики DHL на півтора мільйона євро

Отримані злочинним шляхом кошти негайно переводилися в готівку через валютні рахунки, відкриті в банках Кіпру та Іспанії.

Департамент кіберполіції Національної поліції України спільно з німецькими правоохоронцями встановили, що двоє жителів міста Чернівці з 2013 до 2016 року злочинним шляхом отримували цифрові пакетні марки світового сервісу логістики DHL, які потім перепродували з істотними знижками, чим завдали логістичній компанії понад 1,5 млн євро збитків.

Читайте такожРосія стала лідером міжнародної кіберзлочинності - доповідь

Про це повідомила прес-служба департаменту кіберполіції.

«Отримуючи доступ до облікових записів клієнтів німецької пошти, за допомогою заздалегідь викрадених авторизаційних персональних даних (в тому числі ідентифікаторів, паролів, номерів банківських платіжних карток, термінів їх дійсності) злочинці у великій кількості замовляли цифрові пакетні марки. Надалі зловмисники перепродували ці марки зі значними знижками в розмірі 50-70% від повної вартості», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом правоохоронці задокументували понад 200 випадків незаконного продажу поштових пакетних марок. Отримані злочинним шляхом кошти негайно переводилися в готівку через валютні рахунки, відкриті в банках Кіпру та Іспанії.

Як повідомляє прес-служба, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами проживання шахраїв, в ході яких було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та носії інформації. За словами зловмисників, саме їх вони використовували для досягнення своєї злочинної мети.

«Все вилучене направлено на проведення відповідних комп'ютерно-технічних експертиз», - повідомили в кіберполіції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого в Києві кіберполіція затримала організатора міжнародної злочинної платформи, відомої як «Avalanche», яка щодня інфікувала по всьому світу до півмільйона комп'ютерів. Мережа «Avalanche» працювала 7 років. В її ліквідації було задіяно правоохоронців 30 країн.

Довідка УНІАН. DHL - німецька міжнародна компанія, один з лідерів світового логістичного ринку. Компанія була заснована в 1969 році. DHL представлена більш як у 220 країнах світу і є найбільшою міжнародною компанією. Штат компанії становить 350 тис. співробітників.