GfK Ukraine: більшість опитаних – за європейські правила на ринку лотерей та проти присутності в Україні російських операторів

Згідно з опитуванням, проведеним компанією GfK Ukraine у Києві в березні 2018 року, за це висловилися 66% жителів української столиці.

У питаннях регулювання ринку лотерей Україна повинна орієнтуватися на європейський досвід.

Згідно з березневим опитуванням, проведеним компанією GfK Ukraine у ​​Києві, за це висловилися 66% мешканців української столиці.

Щодо діяльності іноземних компаній на ринку азартних ігор в Україні – більшість опитаних проти допуску на український ринок лотерей компаній з Росії. Лише 3% киян згодні з тим, що на ринку лотерей в Україні можуть бути присутніми компанії саме з Росії. А 23% опитаних вважають, що на ринку лотерей не слід робити обмежень для компаній з будь-якої країни.

Згідно даних прес-релізу компанії, 78% мешканців столиці вважають, що лотереї мають бути дозволені. При цьому 50% киян виступають також за дозвіл робити ставки у букмекерських конторах, тоді як за легалізацію інших видів азартних ігор, таких як казино, інтернет-казино, ігрові автомати, карткові ігри на гроші, висловилися менше третини опитаних.

За даними GfK Ukraine, за останні 5 років кожен п'ятий киянин (21%) хоча б один раз грав в азартну гру на гроші. 14% грали у лотерею, 4% – у карти і стільки ж робили ставки у букмекерів, а 2%, відповідаючи на запитання соціологів, зазначили, що грали на ігрових автоматах і в інтернет-казино.

11% киян заявили, що хотіли б грати в лотереї в майбутньому, а взяти участь в інших азартних іграх висловили бажання менше 3%.

В опитуванні взяли участь 1000 респондентів у віці від 18 років. Вибірка є репрезентативною за статтю та віком, максимальна похибка – 2,6%. Опитування проводилося методом комп'ютеризованого телефонного інтерв'ю із дзвінками на номери мобільних телефонів.