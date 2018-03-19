На столичній Петрівці відкрився інноваційний Епіцентр

200 тисяч товарів під одним дахом. Нові магазини, салони, галереї. Лабораторія бігу та кліматична кімната, артстудія та секція віртуальної реальності. Дитяче караоке, лабіринт та безкоштовний тир. А ще - конкурси, дарунки, розваги. І все це - в пішій доступності від метро Петрівка.

На початку березня в Києві на проспекті Степана Бандери, 11-А відкрився надсучасний ТЦ "Епіцентр" - восьмий за рахунком в українській столиці та сорок шостий - в національному масштабі.

Бренд, який за 15 років свого існування перетворився на фактичного монополіста своєї ніші, вирішив здивувати своїх відвідувачів концептуально новим дизайном та інноваціями. Традиційні для мережі відділи тут представлені у сучасному форматі салонів та галерей. Стильні експозиції готових рішень для ванної кімнати, окремі бренд-зони, стійки зі сучасними зразками плитки для підлоги та стін, керамограніту, мозаїки – це салони сантехніки та плитки, які вражають не лише асортиментом, а й пропозиціями з останніх європейських виставок. Крім цього салони світла, дверей, побутової техніки, шпалер, салон штор, де досвідчені майстри вам запропонують безкоштовний індивідуальний дизайн пошиття.

У центрі меблів на площі в 4,5 тисячі квадратних метрів – справжні кімнати, де продумано все: кольорова палітра, що підходить під той чи інший гарнітур, аксесуари, постільна білизна і навіть одяг, який, можливо, покупець захоче "вписати" у запропонований інтер'єр.

Для тих, хто любить приймати гостей вдома, в новому Епіцентрі запропонують величезний вибір столового посуду, який для зручності покупця вже задекорований на столах. Різноманіття сервізів з України, Європи та Азії неодмінно вразить найвибагливіших представниць прекрасної статті.

З меблевого центру та галереї «Деко» по сходах або на ліфті можна піднятися на другий та третій поверхи, де розташовуються відразу декілька шоу-румів –відділ побутової техніки, магазин дитячих товарів "Епік" (3 тис. кв. м.); "Садовий центр" (10 тис. кв. м.), який, за словами представників Епіцентру, – найбільший за площею з усіх аналогічних, представлених в мережі. Магазин спортивних товарів INTERSPORT (3 тис кв. м.), де крім традиційного асортименту, запроваджено ще одну інновацію – Лабораторію бігу. Тут любителі цього виду спорту можуть не тільки вибрати для себе відповідне на будь-який смак взуття, а й протестувати стан власного здоров'я.

А далі – території, які принципово відрізняються від традиційних. На третьому поверсі – приміщення площею 3100 кв. м. під назвою "Дизайн-арена", де у великому асортименті представлені товари преміум-сегменту. На окрему увагу заслуговує новий для Епіцентру формат - магазин косметики і парфумерії Mon Cheri, де за допомогою професійних консультантів в індивідуальному порядку можна підібрати декоративну косметику, аромати і засоби догляду за шкірою обличчя і тіла. Новий магазин канцтоварів «Пиши-малюй» пропонує відмінне канцелярське приладдя та інші товари для офісу, школи і творчості. Флора-центр «Букет» заворожує погляд яскравим розмаїттям ароматних квітів, вражає рослинами, декоративно-квітковими композиціями під замовлення, декором та аксесуарами.

Але краще один раз побачити, ніж сто разів почути. В будні і вихідні у новому Епіцентрі http://bit.ly/2tTEIfD на Петрівці ви зможете і шопінг влаштувати і розважитися всією сім’єю.