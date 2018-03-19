Нацкомфінпослуг розраховує на відновлення перевірок бізнесу

Мораторій не дозволяє перевірити достовірність даних банків, при цьому кількість скарг громадян за 2017 рік зросло на 20%.

Національна комісія з державного регулювання ринків фінансових послуг розраховує на включення її до переліку органів нагляду, на які не поширюється чинний до кінця 2018 року мораторій на проведення планових перевірок суб'єктів господарської діяльності.

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Як повідомляється на сайті комісії, на засіданні 20 березня Нацкомфінпослуг розгляне відповідний проект постанови Кабінету міністрів.

На думку комісії, мораторій на проведення перевірок не дозволяє перевірити достовірність даних підзвітних фінансових організацій, при цьому кількість скарг громадян за 2017 рік порівняно з показником 2016 року зросла на 20% - до 6,9 тисячі.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 22 лютого опублікував перелік органів державного нагляду (контролю), на які поточного року не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Згідно з постановою, виводяться з-під дії мораторію Державна фіскальна служба, Мінприроди, Антимонопольний комітет, Держспецзв'язку, Держлікслужба, Держгеонадра, Госгеокадастр, НКРЕКП, НКЦПФР, Державіаслужба, Госаудитслужба, Держекоінспекція, частково ДСНС.

Мораторій на перевірки був введений Кабінетом міністрів України у 2015 році.