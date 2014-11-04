МВФ: Економіка Азії сповільнюється через конфлікт Росії та України

Про це йдеться в опублікованому у вівторок звіті про перспективи регіональної економіки, пише РІА Новости.

У жовтні МВФ прогнозував, що економіки країн регіону у 2014 і 2015 роках зростуть на 6,2% та 6,4% відповідно. На думку фонду, економічна активність у регіоні КЦА знижується, зокрема, через посилення регіональної напруженості, що зачіпає Росію, одного з основних торговельних партнерів і джерел припливу грошових переказів та інвестицій у ці країни, а також внаслідок ослаблення внутрішнього попиту у низці країн КЦА.

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"Ослаблення внутрішнього попиту та вторинні ефекти уповільнення зростання у Росії ведуть до зниження темпів економічного зростання у КЦА приблизно до 5,5% у 2014-2015 роках, на 0,75 процентного пункту нижче, ніж прогнозувалося у травневому бюлетені "Перспектив розвитку регіональної економіки "2014 року", - наголошується у звіті МВФ.

На думку авторів звіту, подальше посилення геополітичної напруженості між Росією та Україною може мати значні наслідки для регіону КЦА як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі. У свою чергу, тривалий період більш повільного зростання в інших торговельних партнерів, особливо у Європі або Китаї, також може негативно позначитися на зовнішньому попиті.

За прогнозом експертів МВФ, у країнах регіону, що належать до експортерів нафти (Азербайджан, Казахстан, Туркменія та Узбекистан), у 2014 і 2015 роках зростання економіки складе 5,6% і 5,7%, тоді як у країнах-імпортерах (Вірменія, Грузія, Киргизстан і Таджикистан) - 4,6% і 4,9%.

Презентуючи доповідь у вівторок у Алма-Аті, заступник директора департаменту країн Близького Сходу і Центральної Азії МВФ Юха Кяхкенен також наголосив, що збереження низьких цін на нафту матиме різноспрямований вплив на країни регіону КЦА. "Якщо низька ціна на нафту збережеться, то це принесе певні вигоди для країн-імпортерів нафти, зростання їх економік буде приблизно на 1 процентний пункт вище, тоді як країни-експортери нафти будуть спостерігати уповільнення зростання економіки приблизно на 0,5 процентного пункту через цей чинник", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що обвал російського рубля призвів до економічного спаду у країнах Центральної Азії