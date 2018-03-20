Більшість українських заробітчан обирають для роботи Польщу - дослідження

Головними перевагами роботи в Польщі для мігрантів є географічна близькість, бажання заробити та низький мовний бар'єр.

Близько 62% українських трудових мігрантів планують працювати в Польщі, 11% з яких розраховують залишитися там назавжди.

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Про це повідомила прес-служба Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного в Україні на замовлення польської компанії Personnel Service.

"Дослідження показало, що лише 11% українських мігрантів хочуть залишитися в Польщі назавжди. Однак великі польські компанії докладають зусиль для того, щоб українці залишалися працювати на багато років. Поки що для переважної більшості наших громадян міграція носить тимчасовий, повторюваний і короткочасний характер", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що протягом останніх 5 років середнє перебування українців у Польщі становило 1-6 місяців.

Згідно з дослідженням, Польща є привабливим міграційним напрямком для громадян України з кількох причин. Для 53% українців це географічна близькість. На другому місці - бажання заробити (44%), а на третьому - низький мовний бар'єр (34%).

Всі ці переваги призводять до того, що 3 з 4 працівників з України приїжджає до Польщі частіше одного разу (34% відвідали Польщу 2-3 рази протягом п'яти років, а 18% - 4-5 разів).

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту економіки та прогнозування НАН України, Україна, починаючи з 2015 року, щорічно недоотримує близько 40 мільярдів гривень у зв'язку з міграцією українців за кордон.

За даними Bloomberg, більше 1 мільйона українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема до Польщі (507 тисяч осіб), Росії (343 тисячі), Італії (147 тисяч), Чехії (122 тисячі), США (23 тисячі) та Білорусі (22 тисячі).

Національний банк України прогнозує зростання трудової міграції українців за кордон у найближчі роки в зв'язку з введенням безвиза, зміною трудового законодавства Польщі та збільшенням кількості студентів, які отримують освіту за кордоном.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", кількість українців, які хочуть переїхати на постійне місце проживання в іншу країну, за рік зросла з 30% до 35% серед 1200 опитаних респондентів у віці від 18 років і старше. Для 72% респондентів основною мотивацією в бажанні працювати за кордоном є високий рівень зарплати. 70% опитаних сказали, що хотіли б, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном.