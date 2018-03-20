Журналісти розповіли, як можновладці через підставних осіб отримують контроль над підприємствами (відео)

"Фунти" в українській політиці - підставні особи, на чиї прізвища записані активи можновладців для того, щоб не показувати їх в деклараціях і уникнути претензій в незаконному збагаченні.

Велика країна, яка кожного дня генерує величезні гроші. Але замість податків та пенсій ці гроші перетворюються на маєтки, авто, дорогі сумочки та запальні вечірки для української еліти. Один за одним з’являються покоління младо-олігархів, які стають несподівано мультимільйонерами.

Такі "фунти" (підставні особи, на чиї прізвища записані активи можновладці) були в оточенні Кучми, Януковича, Ющенка, і зараз такі "фунти" є в оточенні Порошенка. Вони отримують певні приференції, загадковим чином виграють тендери, йдеться в сюжеті програми "Секретні матеріали" на телеканалі 1+1.

На початку квітня 2016 року світ сколихнув найгучніший офшорний скандал новітньої історії - Panama Papers. Внаслідок хакерської атаки на компанію Mossack Fonseca, яка 40 років реєструвала та супроводжувала офшорів, що належали високопосадовцям 56 країн світу, вся планета побачила конфіденційні дані з 11 мільйонів документів.

Читайте такожЖурналісти розповіли, як працює формула "Роттердам+" і хто заробляє на корупційній схемі (відео)

"Фунти" в українській політиці - підставні особи, на чиї прізвища записані активи можновладців для того, щоб не показувати їх в деклараціях і уникнути претензій в незаконному збагаченні.

Цю систему було налаштовано вже на початку української незалежності, але довів її до ідеалу саме Янукович. Він за часів свого "царювання" примудрився зробити "фунтом" навіть найбагатшого українського мільярдера - Ріната Ахметова, прокрутивши таким чином оборудку із викупу компанії "Укртелеком". "Ахметов в Лондонському суді розповів, що купував "Укртелеком" у Фірташа в інтересах Януковича, і сплатити за цю компанію через рахунки Ахметова мав саме Янукович", - йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів".

Скандали з оформленням велизчезних бізнес-імперій на підставних осіб продовжуються і зараз навколо президента Петра Порошенка.

Кураторство бізнесу "по-новому" має мало спільного із створенням адекватних умов для ведення комерційної діяльності в країні, вважають журналісти. "Система працює на основі створення бізнесу якихось проблем. Для того, щоб ці проблеми були вирішені, коли бізнес звертається до влади вирішувати свою проблему, бізнесу пропонують заплатити хабаря. Оцей хабар - активами, нерухомістю, землею, акціями або грошима - вмовляють заплатити підставній особі - "фунту"", - йдеться в сюжеті.

Журналісти вважають, що правила гри сучасних "фунтів" дещо відрізняються від тих, за якими діяла попередня влада.

Існуюча вертикаль влади не сплачує своїм "фунтам" за те, що вони на себе приймають якісь активи чи проводять хабарі. Натомість, таким "шісткам" допомагають з кар'єрою.

Читайте такожТаємні банкіри і війна за гривню: журналісти розповіли про махінації головних фінансистів України (відео)

У сюжеті зазначається, що українські суди, як один з важелів, на який регулярно тиснуть провладні "рішали", стала токсичною для українців і бізнесу, що може відштовхнути іноземних інвесторів.

За даними журналістів, система "фунтів" може виглядати так. "Надприбутки з оборонних замовлень отримують підприємства, афільовані з давнім товаришем президента, сьогодні першим замом секретаря РНБО, а також власником бізнесу в Криму і Росії - Олегом Свинарчуком-Гладковським. Трійця Борис Ложкін, Олексій Філатов та Олексій Маловацький можуть впливати на видачу дозволів на видобуток корисних копалин та на рішення "відреформованих" українських судів", - йдеться в сюжеті "Секретних матеріалів".

Питання, які бізнесу треба вирішити в судах, вирішується через "телефонне право" з Адміністрацією президента.

Детальніше дивіться у сюжеті "Секретних матеріалів".