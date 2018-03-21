Україна доносить меседж до європейських партнерів: українські товари та послуги потрібні європейському споживачу, бо мають високу якість і конкурентоспроможну ціну.

Україна вперше досягнула тих показників торгівлі, які були до початку військової і торговельної агресії Росії.

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Про це в Брюсселі заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська.

"Кількість українських компаній, що експортують до ЄС, зросла вдвічі з початку дії ПВЗВТ. Важливо те, що компанії також переорієнтовуються з російського ринку на ринок ЄС та ринки третіх країн – Африка, Близький Схід, США і Канада", – зазначила вона.

Торговий представник повідомила, що Уряд знаходиться у постійному діалозі з Європарламентом про збільшення доступу українських компаній на ринок ЄС. Проте, на її думку, протекціоністські настрої, які зараз панують в міжнародній торгівлі, перешкоджають, в тому числі, подальшій інтеграції України з ЄС. Як приклад вона навела нещодавнє рішення Єврокомісії відкинути запропоновані експортерами гарячекатаного прокату зобов'язання для незастосування антидемпінгових мит.

До України було застосовано таке ж рішення, як і до інших країн, котрі не мають ЗВТ з ЄС. Положення ст. 50 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає надання переваги ціновим зобов'язанням. Тому українська сторона розчарована таким рішенням і зараз спільно з національною індустрією детально це аналізує. Уряд не припиняє діалог з Єврокомісією для забезпечення доступу української продукції на ринок ЄС і виконання Угоди про асоціацію, – повідомила Наталія Микольська.

"Важливо вести постійний діалог, тому що питання перегляду Угоди, збільшення квот та їх скасування, перегляд певних виключень з Угоди, належить до компетенції Європарламенту. Ми також доносимо важливий меседж до європейських партнерів: українські товари та послуги потрібні європейському споживачу, бо мають високу якість, конкурентоспроможну ціну і виготовлені з індивідуальним підходом", – прокоментувала Торговий представник України.

За її словами, Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС сприяє залученню інвестицій в економіку України. Окрім того, завдяки ПВЗВТ з ЄС український бізнес є учасником ланцюгів доданої вартості на європейському ринку.

Нагадаємо, за 2017 рік експорт товарів і послуг з України до ЄС збільшився на 26,7% (або на 4,2 млрд дол.) і склав $20 млрд. У минулому році найбільше зросли поставки з України до ЄС: руди та концентратів залізних – на $563,2 млн, кукурудзи – на $395 млн, насіння свиріпи – на $356,1 млн, олії соняшникової – на $256,3 млн, феросплавів – на $240,6 млн, проводів ізольованих – на $230,5 млн, напівфабрикатів зі сталі – на $227 млн. На Євросоюз припадає 40,4% зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг України.