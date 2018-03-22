ЄБРР та Євросоюз збільшать підтримку малого і середнього бізнесу в Грузії, Молдові та Україні

У тому числі близько 1,1 мільярда євро буде надано за програмою EU4Business.

Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський Союз планують розширити до 1,5 мільярда євро програму підтримки малого та середнього бізнесу в країнах "Східного партнерства" – Грузії, Молдові та Україні.

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Як йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН, близько 1,1 мільярда євро буде надано за програмою EU4Business.

"Ми раді оголосити про розширення нашої програми доступу до фінансування для підтримки реформ, необхідних для функціонування поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі", – сказала заступник керівника Головного директорату Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катерина Матернова.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання щодо надання коштів на суму майже 12 мільярдів євро.

EU4Business - ініціатива ЄС щодо підтримки малого та середнього бізнесу в шести країнах - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Здійснюється Європейським інвестбанком та Європейським банком реконструкції та розвитку.