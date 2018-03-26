"Єдиним вікном" на українських митницях користується майже 75% бізнесу – ДФС

Найбільший відсоток оформлень товарів підприємствами із застосуванням "єдиного вікна" зафіксований на Полтавській митниці - 100%.

З початку роботи оновленого порядку інформаційного обміну за принципом "єдиного вікна" - 1 лютого - майже 75% митних декларацій було оформлено за цим принципом.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

"Оформлення товарів на митницях ДФС за принципом "єдиного вікна" набуває все більшу популярність серед суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. З 1 лютого 356,9 тисячі поданих митних декларацій - 216,6 тисячі оформлено за принципом "єдиного вікна", - йдеться в повідомленні.

Найбільший відсоток оформлень товарів підприємствами із застосуванням "єдиного вікна" зафіксований на Полтавській (100%), Луганській (97,1%), Львівській (93,7%), Тернопільській (93%) та Івано-Франківській (92,5%) митницях.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого був введений диференційований підхід до обов'язкового застосування "єдиного вікна" з урахуванням особливостей транспортних операцій. При цьому була продовжена на 1 рік можливість добровільного застосування системи "єдиного вікна" у випадках переміщення товарів транзитом, вивезення за межі України товарів морським, залізничним та авіаційним транспортом, ввезення в Україну товарів у поштових або міжнародних експрес-відправленнях, декларування товарів у нових місцях митного оформлення, в яких менше 90 днів застосовується система "єдиного вікна".